Son dakika: Beşiktaş, Elneny transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, Arsenal'dan orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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