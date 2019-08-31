Southampton - Manchester United (Maç Önü)

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak maç St. Mary's Stadı'nda oynanacak. Bu zorlu 90 dakikayı tecrübeli hakem Mike Dean yönetecek. Karşılaşmayı 14.30'dan itibaren S Sport'tan canlı izleyebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ
Southampton: Gunn, Bednarek, Vestergaard, Danso, Valery, Romeu, Bertrand; Hojbjerg, Ward-Prowse, Adams, Ings
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young, McTominay, Pogba, Pereira; Lingard, James, Rashford
SON MAÇLARINDA NELER YAPTILAR?
BURNLEY 3-0 SOUTHAMPTON
SOUTHAMPTON 1-2 LIVERPOOL
BRIGHTON 0-2 SOUTHAMPTON
MANCHESTER UNITED 4-0 CHELSEA
WOLVERHAMPTON 1-1 MANCHESTER UNITED
MANCHESTER UNITED 1-2 CRYSTAL PALACE