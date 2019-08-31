Transferde SABAH farkı

FENERBAHÇE, Mevlüt Erdinç'i resmen açıkladı. G.Saray ile flört halinde olmasına rağmen F.Bahçe'nin devreye girerek transfer ettiği golcü, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanarya, Başakşehir'e bu transfer için bir ödeme yapmayacak. Golcü oyuncu erken saatlerde detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Mevlüt, son sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçirmişti. Kırmızı-beyazlı ekipte toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

Bu haberi SABAH Spor dün sayfalarında vermişti. Volkan Demir imzasıyla çıkan haber dün televizyonların ve sosyal medyanın gündemi oldu.