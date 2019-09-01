Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor: Maçın röntgeni

¦ BEŞİKTAŞ maça oldukça hareketli başladı. İlk iki haftaya oranla hücuma daha iyi çıkan siyahbeyazlılar, 15. dakikadan sonra Güven ile iki gol fırsatı yakaladı ancak sonuç alamadı.

¦ TOPLA oynamada üstünlüğü elinde tutan, sürekli kaleyi yoklayan ve 37. dakikaya kadar rakibine fırsatı vermeyen Kartal'ın bu dakika içinde yaptığı tek hata rakibi öne geçirdi.

¦ İKINCI yarı ligin son haftasında şampiyonluk maçına çıkılmış gibi futbol oynandı. İki taraf da heyecanının bir an bile bitmediği devrede çok önemli mücadele ortaya koydu, karşılıklı pozisyonlardan sonuç çıkmadı. Hakemin kararları ise tansiyonu yüksek bir maça neden oldu.

¦ MAÇIN son dakikasında kalesinde büyük tehlike atlatan ve beraberlikle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, Avcı dönemindeki en iyi futbolunu oynadı. Bu maçta iki puanı sahada bıraksa da gelecek adına olumlu mesajlar verdi.

UCUZ YIRTTI!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı karşılaşmada Vodafone Park'ın kötü zemini futbolu olumsuz etkiledi. Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonda ayağı çimlere takılan Caner Erkin, rakibi Samudio ile çarpıştı. İki futbolcu da kısa süreli sakatlık yaşadı. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden zemin problemine çare bulamayan yönetime tepki gösterdi.

'MİLLİ ARADA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

BEŞIKTAŞ kariyerinde ilk kez forma şansı bulan Brezilyalı sol bek Douglas, "Formayı giymek, saha içinde arkadaşlarıma yardımcı olmak güzeldi ama maalesef kötü bir sonuçla sahadan ayrıldık. Önümüzde milli ara var, çalışacak 2 hafta var. Kafamızı kaldıracağız, öne eğmeyeceğiz, bol bol çalışacağız" yorumunu yaptı.

FAZLA TEMİZ TAKIMIZ!..

ABDULLAH Avcı maç sonu şunları söyledi: "Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Belki temiz bir takımız, verdiğimiz iki pozisyonda taktik faul yapabilirdik. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak. Skor olarak memnun değilim ama oyun olarak fazlasıyla memnunum."

HER MAÇTA AYRI SKANDAL

7. dakikada Chatziisaisas, ceza sahasında Lens'i yere düşürdü. Beşiktaşlıların penaltı beklentisi karşılıksız kaldı. 69. dakikada ise bu kez Rize'den De Pauw, Vitor Ruiz'in müdahelesi ile ceza sahası önünde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

'AYAĞININ DIŞI, CANIMIZIN İÇİ'

Şık golüyle Ç. Rizespor'u 1-0 öne geçiren Oğulcan'a kulübünden destek geldi. Yeşil-mavililerin twitter hesabından 23 yaşındaki futbolcu için "Ayağının dışı, canımızın içi!" paylaşımında bulunuldu.

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Beşiktaş ilk üç haftalar itibarı ile son 15 sezondaki en kötü Süper Lig başlangıcına imza attı (4 puan). Kartal en son 2004/05 sezonunda ilk üç haftayı bundan az puanla tamamlamıştı.