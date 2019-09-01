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'ta forvet için kader günü

, Okaka ve Aboubakar arasında nihai seçimini yapacak. İki futbolcunun menajerleriyle yapılan telefon trafiği sonucu iş imzaya kaldı. Beşiktaş kararını bugün verecek ve forvetini seçecek

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Beşiktaş'ta forvet için kader günü
Beşiktaş'ta transferin kapanmasına artık saatler kala forvet transferi için temaslar hızlandırıldı. Yöneticiler dün Ç.Rizespor maçı öncesinde Vodafone Park'ta transfer için bir araya geldi ve Okaka ile Aboubakar'ın menajeriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki oyuncu için de daha önce prensip anlaşmasına varan yönetim, eski golcüsü Aboubakar'ın menajeriyle son şartları konuştu. Son temas sonucu oyuncunun makul bir ücrete siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul ettiği kaydedildi.

GÜN BOYU TELEFON TRAFİĞİ YAŞANDI
Watford'un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefan Okaka için de son temaslar yapıldı ve olumlu sonuç alındı. Dünkü telefon trafiği sonrası yönetim iki oyuncuyu da imzaya hazır hale getirdi. Beşiktaş yönetiminin iki tarafa da bugün için 'Bir kez daha görüşelim' dediği belirtildi. Avcı ve yönetimin yapacağı son değerlendirmenin ardından siyah-beyazlıların yeni forveti belli olacak.
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Beşiktaş'ta forvet için kader günü
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