Beşiktaş'ta forvet için kader günü

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta transferin kapanmasına artık saatler kala forvet transferi için temaslar hızlandırıldı. Yöneticiler dün Ç.Rizespor maçı öncesinde Vodafone Park'ta transfer için bir araya geldi ve Okaka ile Aboubakar'ın menajeriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.eski golcüsü Aboubakar'ın menajeriyle son şartları konuştu. Son temas sonucu oyuncunun makul bir ücrete siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul ettiği kaydedildi.Watford'un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefan Okaka için de son temaslar yapıldı ve olumlu sonuç alındı.Beşiktaş yönetiminin iki tarafa da bugün içindediği belirtildi. Avcı ve yönetimin yapacağı son değerlendirmenin ardından siyah-beyazlıların yeni forveti belli olacak.