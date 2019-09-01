Beşiktaş'ta forvet için kader günü

Beşiktaş'ta transferin kapanmasına artık saatler kala forvet transferi için temaslar hızlandırıldı. Yöneticiler dün Ç.Rizespor maçı öncesinde Vodafone Park'ta transfer için bir araya geldi ve Okaka ile Aboubakar'ın menajeriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki oyuncu için de daha önce prensip anlaşmasına varan yönetim,
eski golcüsü Aboubakar'ın menajeriyle son şartları konuştu. Son temas sonucu oyuncunun makul bir ücrete siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul ettiği kaydedildi.
GÜN BOYU TELEFON TRAFİĞİ YAŞANDI
Watford'un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefan Okaka için de son temaslar yapıldı ve olumlu sonuç alındı. Dünkü telefon trafiği sonrası yönetim iki oyuncuyu da imzaya hazır hale getirdi.
Beşiktaş yönetiminin iki tarafa da bugün için 'Bir kez daha görüşelim'
dediği belirtildi. Avcı ve yönetimin yapacağı son değerlendirmenin ardından siyah-beyazlıların yeni forveti belli olacak.