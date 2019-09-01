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, 'in 3. haftasında evinde ile karşılaşıyor. 19.15'te başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 20:00
CANLI | Gençlerbirliği - Başakşehir

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Başakşehir'i konuk ediyor. 19.15'te başlayan ve Ankara Eryamanlar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 BAŞAKŞEHİR
36' Sio

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Diallo, Toure, Ramos, Erdem, Halil İbrahim, Candeias, Berat, Baiano, Sessegnon, Sio, Stancu

Başakşehir: Mert, Aziz Behich, Ponck, Mehmet Topal, Caiçara, Azubuike, İrfan Can, Arda Turan, Visca, Robinho, Crivelli

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