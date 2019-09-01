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, TFF ve MHK'ya seslendi

Başkanı , TFF ve MHK’ya seslenerek, “Radikal kararlar almazsanız daha çok canlar yanacak” dedi

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Erol Bedir, TFF ve MHK'ya seslendi

İSTIKBAL Mobilya Kayserispor'da 3-2 kaybedilen G.Saray maçının hakemine Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkiler dinmiyor. Başkan Erol Bedir "Artık yeter, orta oyununa son" başlığıyla yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'e seslendi:

¦ Bazı belge ve kayıtları kurumunuzdan gizlice almaya çalışmadan veya aldığımı iddia etmeden, hiçbir hakemin görevine son verin talebinde bulunmadan, 'ağlamadan' hakkımızı aramak için sesleniyorum.
¦ Gözü sahada kulağı başka yerde olup, maddi manevi birçok hesap yapan şahısları anında kapı önüne koymazsanız, bu yapı daha çok TFF ve MHK yönetimi götürecektir.
¦ Ya radikal bir temizlik yapıp, hakemlerin forma ayrımı yapmasını engelleyeceksiniz ki çok zor veya siz de 'artık yeter' deyip futbolda en ileri 10 ülkenin sistemini getireceksiniz.
¦ Kendi ligimizde belki manipülasyonlarla şampiyonluklar kazanabiliriz ama adil korumasız zemine (Avrupa) çıktığımızda saçımız önümüze dökülür.
¦ Bu nedenle ya tam temizlik ya sistem değişikliği ya da kendimizi kandırmak. İstanbul veya Anadolu ayrımı yapmaksızın futbolun paydaşları olarak seçim bizlerin.

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Erol Bedir, TFF ve MHK'ya seslendi
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