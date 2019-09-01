Erol Bedir, TFF ve MHK'ya seslendi

İSTIKBAL Mobilya Kayserispor'da 3-2 kaybedilen G.Saray maçının hakemine Mustafa Öğretmenoğlu'na tepkiler dinmiyor. Başkan Erol Bedir "Artık yeter, orta oyununa son" başlığıyla yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'e seslendi:

¦ Bazı belge ve kayıtları kurumunuzdan gizlice almaya çalışmadan veya aldığımı iddia etmeden, hiçbir hakemin görevine son verin talebinde bulunmadan, 'ağlamadan' hakkımızı aramak için sesleniyorum.

¦ Gözü sahada kulağı başka yerde olup, maddi manevi birçok hesap yapan şahısları anında kapı önüne koymazsanız, bu yapı daha çok TFF ve MHK yönetimi götürecektir.

¦ Ya radikal bir temizlik yapıp, hakemlerin forma ayrımı yapmasını engelleyeceksiniz ki çok zor veya siz de 'artık yeter' deyip futbolda en ileri 10 ülkenin sistemini getireceksiniz.

¦ Kendi ligimizde belki manipülasyonlarla şampiyonluklar kazanabiliriz ama adil korumasız zemine (Avrupa) çıktığımızda saçımız önümüze dökülür.

¦ Bu nedenle ya tam temizlik ya sistem değişikliği ya da kendimizi kandırmak. İstanbul veya Anadolu ayrımı yapmaksızın futbolun paydaşları olarak seçim bizlerin.