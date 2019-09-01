Fenerbahçe'de hedef 3'te 3

Süper Lig'in ilk iki haftasında Gazişehir'i 5-0 ve Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla deviren Fenerbahçe, Trabzonspor maçında da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Ersun Yanal, dev maça öncesi yaptığı son toplantıda talebelerinden 3 puan istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde 3'te 3 yapalım, milli takım arasına moralli ve iyi bir şekilde girelim. Sonrasında takıma yeni oyuncuların katılımıyla daha güçlü bir Fenerbahçe olacağız. Bu maçı kazanırsak önümüz daha da aydınlanır" dedi. Yanal, sarı-lacivertli futbolculardan 90 dakika boyunca terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini, baskılı oynayarak rakibi hataya zorlamalarını da istedi.

KAPALI GIŞE!

Kadıköy'deki dev maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu seyircisi olacak. Karşılaşmadan 48 saat önce biletler karaborsaya düştü. Sarı-Lacivertli ekip, Trabzonspor mücadelesini full tribünlere karşı oynayacak. İki kulüp arasındaki uygulama gereği Ülker Stadyumu'na bordo-mavili taraftar alınmayacak.

47

F.Bahçe, Kadıköy'de G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'a karşı 47 maçtır yenilmiyor. Kanarya, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet alırken 22 kez de berabere kaldı.

KADIKÖY'DE SICAK GECE

KABUS gibi geçen sezonun ardından Süper Lig'e iki de iki ile başlayan Fenerbahçe, bu akşam evinde bir galibiyet ve bir beraberliği olan Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

GUSTAVO'DA TAKSİT KRİZİ

FENERBAHÇE, Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için aylardır yoğun uğraş veriyor. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Fransız basınından gelen son haberlerse taraftarları üzecek cinsten. L'Equipe, özel haberinde Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud'nun, Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak F.Bahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferinin bugün netlik kazanması bekleniyor.