Florin Andone kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'dan gelen son dakika transfer haberine göre, İngiliz ekibi Brighton'a forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Florin Andone'yi transfer ettiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından taraftarlar arama motorlarında yoğun olarak, Florin Andone kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularıyla arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, Florin Andone kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

FLORIN ANTONE KİMDİR?

Genç oyuncu Florin Antone'ye ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;



1993 doğumlu 26 yaşındaki oyuncu forvet hattında görev yapıyor. Profesyonel kariyerine Castellón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Villarreal C, Atlético Baleares, Córdoba B, Córdoba ve Deportivo La Coruña kulüplerinde oynadı.



Florin Andone kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdi. Deportivo'da forma giydikten sonra geçen sezon İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Andone'un o dönemdeki piyasa değeri 6 milyon Euro civarındaydı.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna dahil edeceği Florin Andone, bu sezon 3 Premier Lig maçında 1 gol atmayı başardı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu toplam 72 dakika sahada kaldı.

Romanya U19 Milli Takımı'nda 3 maç 1 gollük performansı olan Andone, Rumen A Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada boy gösterdi.