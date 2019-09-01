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, transferini açıkladı

, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'de forma giyen Rumen forvet 'nin transferi için İngiliz kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 23:11
Galatasaray, Florin Andone transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Radamel Falcao'nun ardından bu kez de İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'de forma giyen 26 yaşındaki rumen forvet Florin Andone'nin transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Brighton & Hove Albion'un, 2018'in Temmuz ayında Deportivo La Coruna'dan 6 milyon Euro bedelle transfer ettiği Andone, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 23 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Bu sezon ise kulübüyle 3 resmi maçta görev alan oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Galatasaray, Florin Andone transferini açıkladı
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