Galatasaray, Florin Andone transferini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Radamel Falcao'nun ardından bu kez de İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'de forma giyen 26 yaşındaki rumen forvet Florin Andone'nin transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Brighton & Hove Albion'un, 2018'in Temmuz ayında Deportivo La Coruna'dan 6 milyon Euro bedelle transfer ettiği Andone, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 23 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Bu sezon ise kulübüyle 3 resmi maçta görev alan oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.