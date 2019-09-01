Konya’da düello!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor evinde Antalyaspor ile 2 -2 berabere kaldı. Maça konuk ekip hızlı başlarken 16'da Ali Turan'ın müdahalesiyle Serdar yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi ve Serdar topu ağlarla buluşturdu: 0-1.İlk yarı bu skorla biterken 60'ta Daci'nin ortasına iyi yükselen75'te ev sahibi ekipte Miya önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Bitime 6 dakika kala Antalyaspor pes etmedi ve Mukairu ile eşitliği bulup takımına bir puanı getirdi: 2-2.Konya, ligde iç sahada oynadığı 10 maçta 8 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.