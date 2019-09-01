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’da düello!

16’da sahneyi ’dan Serdar açtı. İkinci 45’te , Bajic ve Miya ile skor avantajını yakaladı. Ancak Akdeniz ekibi 84’te Mukairu ile eşitliği buldu ve maç berabere bitti. Konya’nın VAR’dan bir de golü sayılmadı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Konya’da düello!
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor evinde Antalyaspor ile 2 -2 berabere kaldı. Maça konuk ekip hızlı başlarken 16'da Ali Turan'ın müdahalesiyle Serdar yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi ve Serdar topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 28'de ev sahibi ekip Milosevic'in golüyle öne geçti ancak VAR topun elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti. İlk yarı bu skorla biterken 60'ta Daci'nin ortasına iyi yükselen Bajic kafa vuruşu ile Konya'ya beraberliği getirdi: 1-1. 75'te ev sahibi ekipte Miya önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Bitime 6 dakika kala Antalyaspor pes etmedi ve Mukairu ile eşitliği bulup takımına bir puanı getirdi: 2-2. Konya puanını 3 yaparken, Antalya ise puanını 4'e yükseltti.

Konya, ligde iç sahada oynadığı 10 maçta 8 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ve galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
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