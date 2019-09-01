Martin Skrtel'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel'in macerası çok kısa sürdü.

La Gazzetta dello Sport ve İtalya'dan çok sayıda kaynak Atalanta'nın Martin Skrtel ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

FİZİKSEL YETERSİZLİK SEBEP OLDU

Atalanta Teknik Direktörü GianPiero Gasperini'nin fiziksel yetersizlik nedeniyle Skrtel'den memnun kalmadığı ve bu sebepten ötürü sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

34 yaşındaki Slovak futbolcu, Atalanta'ya transfer olduktan sonra "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" sözünü kullanmıştı ancak Skrtel'in Şampiyonlar Ligi hayali böylece suya düşmüş oldu. (Sporx)