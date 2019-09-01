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: Türk devine geldim

Mısırlı futbolcu transferi sonrası sosyal medya hesabından "Türk devlerinden 'a katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım" açıklamasında bulundu

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Mohamed Elneny: Türk devine geldim
Beşiktaş, önceki gece İstanbul'a getirdiği Mohamed Elneny ile bugün 1 yıllık kiralık olarak resmi imzayı attırdı. Siyah beyazlılar, bonservisi Premier Lig devi Arsenal'ın elinde bulunan 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Elneny'nin, siyah beyazlılarda 15 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Mısırlı futbolcu transferi sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Türk devlerinden Beşiktaş'a katılmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Süper Lig ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Arsenal taraftarı ve takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum."
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Mohamed Elneny: Türk devine geldim
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