Panter Stachowiak

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Ege derbisinde gol sesi çıkmadı ve Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kalrdı. Ev sahibi ekip 14'te Eren ile mutlak bir golden yararlanamadı. 25'te Göztepeli oyuncuların anlaşmazlığını iyi değerlendiren Rodallega topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın faul uyarısı nedeniyle gol iptal edildi. İkinci yarıda ise oyuna hızlı başlayan Göztepe, Serdar ile mutlak golü kaçırdı. 74'te Lopes'in Halil'e yaptığı harekete hakem Suat Arslanboğa, penaltı verdi. Karara itiraz eden Lopes ise ikinci sarıdan oyundan atıldı. Penaltıyı kullanan Soner, kaleci Stachowiak'ı geçemedi. Stachowiak böylece Galatasaray ve Antalyaspor maçlarından sonra üst üste 3. kez penaltı kurtardı.