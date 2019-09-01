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Panter Stachowiak

Ege derbisinde ile Denizli yenişemedi. 25’te attığı gol VAR’ın faul uyarısı nedeniyle iptal edilen Denizlispor’un kalecisi Stachowiak, ligde üst üste 3. kez penaltı kurtararak takımına 1 puanı kazandırdı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Panter Stachowiak
Süper Lig'de Ege derbisinde gol sesi çıkmadı ve Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kalrdı. Ev sahibi ekip 14'te Eren ile mutlak bir golden yararlanamadı. 25'te Göztepeli oyuncuların anlaşmazlığını iyi değerlendiren Rodallega topu ağlara gönderdi ancak VAR'ın faul uyarısı nedeniyle gol iptal edildi. İkinci yarıda ise oyuna hızlı başlayan Göztepe, Serdar ile mutlak golü kaçırdı. 74'te Lopes'in Halil'e yaptığı harekete hakem Suat Arslanboğa, penaltı verdi. Karara itiraz eden Lopes ise ikinci sarıdan oyundan atıldı. Penaltıyı kullanan Soner, kaleci Stachowiak'ı geçemedi. Stachowiak böylece Galatasaray ve Antalyaspor maçlarından sonra üst üste 3. kez penaltı kurtardı.
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Panter Stachowiak
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