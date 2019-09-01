Radamel Falcao - Galatasaray: Sevenler kavuştu

Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor. Kura çekimi için gittikleri Monaco'yu üç gündür mesken tutan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Koordinatör Şükrü Hanedar, Fransız kulübü ile yaptığı kıran kırana pazarlıkta hedefine ulaştı. Görüşmede menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut da hazır bulundu. Anlaşmaya göre Galatasaray yönetimi, Kolombiyalı yıldız için Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Falcao, 2 sene içinde başka bir takıma satılırsa Monaco'ya yüzde 60 pay verilecek.

ÇEYREK FİNAL OLURSA 1.5 MİLYON EURO VERECEK

33 yaşındaki ünlü golcü ailesiyle ve sarı-kırmızılı yöneticilerle birlikte özel uçakla bugün 14.30'da İstanbul'a gelecek. Falcao, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. Sarı-kırmızılı kulüpte lisans işleri ve sağlık raporu ile ilgilenen kulüp personellerinin hafta sonu izinleri de iptal edildi. Galatasaray, Falcao ile 2+1 yıllığına anlaşırken, oyuncuya bonuslar haricinde yıllık 5 milyon Euro ödenecek. Öte yandan Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması halinde Monaco'ya 1.5 milyon Euro ekstra bonus ödeyeceği ifade edildi.

MEKâNIN SAHİBİ GELDİ

G.SARAY'IN hasretle beklediği Radamel Falcao transferinin bitmesi sarı-kırmızılı taraftarları da ayağa kaldırdı. Haftalardır Kolombiyalı golcünün yolunu gözleyen taraftarlar transferin sonuçlanmasının ardından sosyal medyayı salladı. İşte Galatasaray taraftarının Falcao tepkisi: "Mekânın sahibi geldi." "Biz hazırız İstanbul hazır mı?" "Bugün aldığım en güzel haber." "Allah'a şükür, artık rakipler düşünsün." Bu arada taraftarlar, yıldız oyuncuyu İstanbul'da görkemli bir törenle karşılayacak.

60 MILYON EURO'LUK GOLCÜ

10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelen Radamel Falcao, futbola River Plate altyapısında başladı. İlk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde Arjantin ekibiyle imzaladı. River Plate formasını 2005-09 arasında giyen ve oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Falcao, 2009'da Porto'ya transfer oldu. Porto'da iki sezonda 51 maçta 41 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Buradaki performansıyla 2011'de Atletico Madrid'e 40 milyon Euro'ya transfer oldu. Burada da iki sezonda 68 karşılaşmada 52 gollük performans gösterince 2013'te Monaco'ya 60 milyon Euro'ya imza attı. Fransız ekibinde istediği forma şansını bulamaması sonucu 2014'te Manchester United'a, 2015'te de Chelsea'ye kiralandı. Sonrasında ise Monaco'ya geri döndü. Porto ve Monaco ile lig şampiyonlukları yaşayan ünlü golcü, iki farklı kulüple (Porto- Atletico Madrid) iki sene üst üste Avrupa Ligi kazanan ilk futbolcu oldu.

31 TEMMUZ'DA SABAH YAZMIŞTI

SABAH Spor, Galatasaray'ın Falcao aşkını ilk olarak 7 Temmuz'da yazmıştı. 31 Temmuz'da ise tarafların anlaştığını manşete taşımıştık.