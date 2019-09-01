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Slimani'nin 2 golü 'ya yetmedi

Lig 1'de 4. hafta karşılaşmaları kapsamında ile takımları karşı karşıya geldi. Strasbourg'a konuk olan Monaco'da bir dönem 'de forma giyen Islam Slimani 2 gol atarak takımını adeta sırtladı. Strasbourg takımının bu gollere 2 golle karşılık vermesi sonucu karşılaşma 2-2'lik skorla berabere tamamlandı. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 21:35
Slimani'nin 2 golü Monaco'ya yetmedi

Fransa Ligue 1 2019-2020 sezonu 4. haftasında Monaco Strasbourg takımına konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmada bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani 2 gol atarak takımını avantajlı duruma getirdi. Ancak Strasbourg'un bu gollere 40. ve 84. dakikalarda bulduğu gollerle cevap vermesi üzerine maç 2-2 berabere sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Önceki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani, 13. dakikada Monaco'yu attığı ilk golle öne geçirdi. Ev sahibi Strasbourg'un 40. dakikada Kenny Lala'nın penaltı ile kaydettiği golle eşitliği yakalamasından 1 dakika sonra Slimani bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. Slimani böylelikle 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Maçın son bölümünde baskılı gelen Strasbourg, 84. dakikada Adrien Thomasson'ın golüyle beraberliği yakalayarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla beraber sezona iyi başlayamayan Monaco, 4 haftada 2 puan alabildi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan eski Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru 89. dakikada oyuna girdi.

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Slimani'nin 2 golü Monaco'ya yetmedi
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