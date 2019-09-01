Falcao'nun gelişi gecikti, Abdurrahim Albayrak fotoğraf paylaştı

Sabah saatlerinde sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Falcao'yu taşıyan uçağın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacağı duyurulmuştu. Ancak alınan bilgilere göre Kolombiyalı golcünün İstanbul'a gelişi 3-4 saat gecikecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu taşıyacak uçak henüz Monaco'dan havalanmış değil. Falcao ve ailesini taşıyan uçağın saat 16.35'te kalkacağı ve yıldız futbolcunun 19.30-20.00 sıralarında İstanbul'da olacağı gelen haberler arasında. Falcao'yla birlikte Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar da aynı uçakta bulunuyor.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN FALCAO PAYLAŞIMI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı.



Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Geliyoruz" ifadesini kullandı.



Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun gelişi gecikti

GALATASARAY TARAFTARI FALCAO'YU BEKLİYOR

Bu arada Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao'yu Genel Havacılık önünde beklemeye devam ediyor. Günün erken saatlerinde Florya Genel Havacılık önünde toplanan Galatasaraylı taraflarlar, meşalelerle yeni yıldızlarının İstanbul'a inmesini bekliyor.