Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ne zaman gelecek?

haberleri! 'ın yeni transferi Falcao ne zaman gelecek?

Yönetimi'nin etmek için uzun süredir uğraştığı ve dün gece görüşmelere başlandığını resmen açıkladığı 'nun İstanbul'a ne zaman geleceği merakla bekleniyordu... İşte bu sorunun yanıtı da belli oldu... Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Falcao'nun bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.9.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 11:10
Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ne zaman gelecek?

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Falcao'nun gelişiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır."

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN