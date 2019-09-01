Son dakika transfer haberleri! Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ne zaman gelecek?

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Falcao'nun gelişiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Transfer görüşmelerine başladığımız Radamel Falcao, bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacaktır."

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.