Trabzonspor 22 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve öğrencileri Fenerbahçe karşısında İstanbul'da süren 22 yıllık galibiyet özlemini bitirmek için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen bordomavili ekip, sarı-lacivertlilere karşı ise Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla kazanmıştı. Fırtına, söz konusu dönemden sonra rakibi önünde 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Trabzonspor, geçen sezon oynanan maçta 90+5'te kalesinde gördüğü golle 1-1 beraberliğe razı olmak zorunda kalmıştı. Ünal Karaman, ligin henüz başlarında çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

ABDÜLKADİR VE STURRİGDE YOK

TRABZONSPOR'UN AEK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildi. Genç yıldız, F.Bahçe'ye karşı takımdaki yerini alamayacak. Bordo-mavililerde yeni transfer Sturridge'de kadroya dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'A SEVGİ SELİ

Trabzon'dan taraftarların uğurladığı bordo-mavili kafileye İstanbul'da da sevgi seli vardı. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Trabzonspor, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kalacağı otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

'HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ'

TRABZONSPOR Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven sadece Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın değil, tüm maçların kendileri için önemli olduğunu söyledi. Güven, "Trabzonspor her maça kazanmak için konuyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe karşılaşması da güzel geçer. İyi oynayan kazansın" dedi. Güven, Kulüpler Birliği'nin yeni yönetimine destek olacaklarını da sözlerine ekledi.

Nwakaeme, Abdülkadir'in yokluğunda Trabzonspor'un en önemli kozlarından birisi olacak. Bu sezon 6 resmi karşılaşamada 521 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 3.5 adam geçme ve 2 kilit pas ortalaması ile mücadele etti.