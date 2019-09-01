Son dakika haberleri! Yusuf Yazıcı Reims - Lille maçında kırmızı kart gördü

Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin ligde deplasmanda Reims ile oynadığı maçta kırmızı kart gördü.
Auguste Delaune Stadı'nda oynanan Reims - Lille maçının 40. dakikasında sarı kart gören Yusuf Yazıcı, 52. dakikada önce ikinci sarı kartla sonra da kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Reims, 10 kişi kalan rakibi karşısında 73. dakikada penaltıdan Moussa Doumbia'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
90. dakikada ise Remi Oudin, ev sahibi takım adına farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma Reims'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.