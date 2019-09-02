Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı

İlk haftalar Fenerbahçe için acaba mı dedik ama dün geceden sonra artık galiba diyoruz. Fenerbahçe dün kazanamadı ama kaybetmiş olsaydı bile aynı şeyi söyleyecektik. Fenerbahçe çok iyi takım olmuş, dönem dönem korkunç top oynuyorlar.