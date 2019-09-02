Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı

Fenerbahçe ile Trabzonspor ligin 3. hafta karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı. Temposu yüksek, seyir zevki olan karşılaşmada kalecilerin performansı öne çıktı. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Çakar ayrıca hakem Fırat Aydınus'un performansını yazdı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon hakkında da görüşünü belirtti.
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:42Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:49
İlk haftalar Fenerbahçe için acaba mı dedik ama dün geceden sonra artık galiba diyoruz. Fenerbahçe dün kazanamadı ama kaybetmiş olsaydı bile aynı şeyi söyleyecektik. Fenerbahçe çok iyi takım olmuş, dönem dönem korkunç top oynuyorlar.