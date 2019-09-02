Başakşehir geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir, G.Birliği'ni 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. 29. dakikada Crivelli ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ancak VAR uyarısıyla tekrar pozisyonu izledi ve kararını iptal etti.ve G.Birliği 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 83'te Toure'nin eline çarpan top sonucu kazanılan penaltıyı Demba Ba gole çevirdi:. 90'da Visca son sözü söyledi: