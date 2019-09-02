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geri döndü

Sio’nun vuruşuyla G.Birliği karşısında mağlup duruma düşen turunculacivertliler, 83’te (pen), 90’da ise ’nın golleriyle güldü

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Başakşehir geri döndü
Medipol Başakşehir, G.Birliği'ni 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. 29. dakikada Crivelli ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ancak VAR uyarısıyla tekrar pozisyonu izledi ve kararını iptal etti. 36. dakikada sağ çaprazdan Sio'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti ve G.Birliği 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 83'te Toure'nin eline çarpan top sonucu kazanılan penaltıyı Demba Ba gole çevirdi: 1-1. 90'da Visca son sözü söyledi: 1-2.
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Başakşehir geri döndü
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