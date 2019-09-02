Başakşehir geri döndü

Medipol Başakşehir, G.Birliği'ni 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. 29. dakikada Crivelli ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ancak VAR uyarısıyla tekrar pozisyonu izledi ve kararını iptal etti. 36. dakikada sağ çaprazdan Sio'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti
ve G.Birliği 1-0 öne geçti. İkinci yarıda 83'te Toure'nin eline çarpan top sonucu kazanılan penaltıyı Demba Ba gole çevirdi: 1-1
. 90'da Visca son sözü söyledi: 1-2
.