Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor: Kaleciler böyle istedi

MAÇIN RÖNTGENİ

FENERBAHÇE maça öyle bir başladı ki, tribündeki bizler gibi Trabzonspor takımı da ne olduğunu anlamadı. Üst üste Vedat ve Tolga ile yakalanan net pozisyonlar adeta gelecek golün habercisiydi. Nitekim, sarı-lacivertliler harika bir atakta Garry ile öne geçti

GOLÜN ardından istatistikler tersine döndü. Trabzonspor topa sahip olmaya başladı ve bu kısa sürede golü getirdi... Zanka'nın pozisyon hatasında Ekuban skoru eşitledi. Ardından Avdijaj ile öne geçme fırsatı kaçtı.

İLK yarının son anlarında Garry Rodrigues ile kaçan iki önemli gol pozisyonu takımların soyunma odasına beraberlikle gitmesine neden oldu.

İKİNCİ yarı F.Bahçe ilk 5-10 dakika yine pozisyonları üst üste yakaladı. Ancak skor gelmeyince takım düştü. Trabzonspor'un denemeleri de Altay'a takıldı.

FENERBAHÇE zorlu bir fikstürü 7 puanla, Trabzonspor ise iki deplasman 3 maçı 5 puanla geçti. Her iki takım da bu sezonun şampiyonluk adayları olduğunu gösterdiler.

MAÇ SONU DOSTLUK GÖSTERİSİ

Karşılaşma sırasında zaman zaman gergin anlar yaşansa da iki takım futbolcuları bitiş düdüğüyle birlikte önce birbirlerini tebrik ettiler ve tam bir centilmenlik örneği sergilediler. Takım kaptanları Emre ve Sosa da maç sonunda bir süre konuştuktan sonra sarılıp, ayrıldılar.

KARAMAN KAYBETMİYOR YANAL YENEMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor'a karşı kazanmakta zorlanıyor. Yanal, 15 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 7 beraberlik, 5 tane de yenilgi gördü. Trabzonspor'un başında Fenerbahçe'ye karşı üç maça çıkan Ünal Karaman yenilgi görmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman sarı lacivertlilere karşı sahadan 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.

ERSUN YANAL: "HASAN ALI 1 AY DAHA YOK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bu maçtaki en büyük kazanım, maç sonrası taraftarların gösterdiği ilgi ve takdirdi. Mevkisinde oynamayan oyuncu sayısı bir hayli fazla. Ona rağmen ilk yarı, istatistikleri oldukça farklı yerlere getiren bir oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine bağlı kaldık. Milli ara sonrası büyük ihtimalle herkes sakatlıktan dönecek ama Hasan Ali'nin durumu biraz uzayacak. En az 1 ay daha oynamayabilir" dedi.

PENALTI TARTIŞMALARI



DK. 34: Nwakaeme sol çaprazdan vuruşunu yaparken, Zanka'nın temasıyla topu auta attı. Nijeryalı penaltı beklerken, hakem Aydınus, VAR onayı ile devam dedi.



DK. 37: Kruse'nin ortası Pereira'nın ayağından sekip sağ koluna geldi. Aydınus 'Kol kapalı' deyippozisyonu devam ettirdi.

UĞURCAN- Trabzonspor'un 23 yaşındaki kalecisi Fenerbahçe forvetlerinin 8 gollük vuruşunu çıkararak, takımını zorlu deplasmanda ayakta tutan isim oldu. Uğurcan futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe (4) ve Beşiktaş'a (2) karşı 6 maça çıktı, kalesinde 7 gol gördü ve bu maçlarda yenilgi görmedi (2 galibiyet, 4 beraberlik).

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F.Bahçe karşısında 8 kurtarış yapan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerindeki en yüksek sayıyı egale etti.

Atmosfer beni motive etti.

Trabzonspor'u sırtlayan kaleci Uğurcan Çakır, "İyi oynadık, iyi geçti bizim için. Böyle yüksek atmosferli maçlara alışmak zorundayım. Futbol hayatımda böyle çok maç oynayacağım. Bu beni motive ediyor. Benim için de iyi bir maç oldu" dedi.

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Trabzonspor karşısında sahadan yenilgiyle ayrılmayan Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 48 maçtır Süper Lig'de yenilmiyor.

ALTAY- Trabzonspor'un hızlı ataklarında 4 kere rakiple karşı karşıya kalmasına rağmen kalesini gole kapattı; toplam 5 kurtarışla geceyi tamamladı.