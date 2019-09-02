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transfer haberleri: 'nin yeni takımı resmen açıklandı

'da transferi sonunda tamamlandı ve yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray, Falcao ve Florin Andone transferlerinin ardından, Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiralıyor. Diagne'nin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi C.Brugge'a kiralanmasıa da dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:13
Galatasaray transfer haberleri: Mbaye Diagne'nin yeni takımı resmen açıklandı

Kulübü, Senegalli futbolcusu 'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray transfer haberleri: Mbaye Diagne'nin yeni takımı resmen açıklandı
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