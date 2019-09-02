Galatasaray transfer haberleri: Mbaye Diagne'nin yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray'da Mbaye Diagne transferi sonunda tamamlandı ve yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray, Falcao ve Florin Andone transferlerinin ardından, Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne'yi Belçika ekiplerinden Club Brugge'e kiralıyor. Diagne'nin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi C.Brugge'a kiralanmasıa da dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 2.9.2019 09:05Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 09:13
Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.