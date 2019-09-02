Gençlerbirliği puanla tanışamadı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maç arasına puansız girdi.

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen başkent ekibi, ilk üç maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosuyla giren kırmızı-siyahlı ekip, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Gençlerbirliği, Flavio'nun kırmızı kart görmesiyle ilk yarı bitmeden 10 kişi kalırken, konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İkinci hafta ligin bir diğer yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'e konuk olan başkent temsilcisi, bu kez ilk devreyi 9 kişi tamamladı. Kırmızı kart gören Ahmet Oğuz ve Polomat oyun dışında kaldı. Başkent ekibi, 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 4-1 kaybetti.

Gençlerbirliği, ligin 3. haftasında ilk iki maçını kaybeden Medipol Başakşehir ile dün Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Yeni transferi Sio'nun 36. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan kırmızı-siyahlılar, son bölüme önde girmesine rağmen skoru koruyamadı.

83. dakikada Demba Ba'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakalayan Medipol Başakşehir, 90. dakikada Visca ile durumu 2-1 yaptı. Böylece Medipol Başakşehir ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği 3. maçında da puanla tanışamadı.

Başkent temsilcisi 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Geride kalan 3 haftada puan alamayan tek takım olan Gençlerbirliği, milli maç arasına son sırada girdi.