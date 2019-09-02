Gustavo sevinci

F.Bahçe, Marsilya ile sürdürdüğü Gustavo pazarlığını mutlu sonla noktaladı. Fransız kulübüyle 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Brezilyalıyı dün İstanbul'a getirdi. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gustavo, bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro kazanacak. Tecrübeli futbolcu, imza töreninin ardından özel işleri için Fransa'ya gidecek. İstanbul dönüşü ise takımla antrenmanlara çıkacak. Ligue 1'in ilk üç haftasında ikisi 11 olmak üzere tüm maçlarda oynayan Luiz Gustavo'nun fiziksel açıdan sıkıntısı yok.



Trabzonspor karşısında mücadelesiyle dikkat çeken Tolga Ciğerci karşılaşmada 64 pas ile takımının en fazla pas yapan üçüncü ismi oldu. Tolga paslarının yüzde 84,4'ünde isabet sağlarken, Trabzonsporlu futbolcularla girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.

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