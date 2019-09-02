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Sol bek transferi için krıtik gün

Sağlık raporları olumsuz çıkan Durmisi’den vazgeçen Kanarya’nın, bugün Santon veya Melnjak’tan birini açıklaması bekleniyor

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Sol bek transferi için krıtik gün
Fenerbahçe transferde son takviyeyi sol beke yapmak istiyor. Dün Lazio'da forma giyen sol bek Riza Durmisi için kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşan Kanarya, kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı oyuncunun sağlık raporlarını istedi. Kontrollerde raporlar olumsuz çıkınca transfer yattı. Sarı-lacivertli yönetim rotasını Roma'dan 28 yaşındaki Davide Santon ve Çaykur Rize'den 26 yaşındaki Melnjak'a çevirdi. Fenerbahçe'nin bugün bu iki isimden birinin transferini açıklaması bekleniyor. Altay, M.Sağlam, Allahyar, Emre, Zanka, Deniz, Kruse, Rodrigues, Vedat, Mevlüt, Rami'nin ardından Gustavo, Kanarya'nın 12. transferi oldu. Fenerbahçe bir sol bek alırsa, tam 13 yeni futbolcuyla sözleşme imzalamış olacak.
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Sol bek transferi için krıtik gün
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