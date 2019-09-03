Adana Demirspor'da Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mustafa Sancak, "Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Adana Demirspor 5 puanla 5. sırada yer alıyor.