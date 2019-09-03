Arda Turan’dan %50 indirim!

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Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Arda Turan'ın büyük bir fedakârlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'den yıllık 4 milyon Euro ücret alıyordu. Maaşını'ya indirdi.