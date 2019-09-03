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’dan %50 indirim!

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Arda Turan’dan %50 indirim!
Medipol Başakşehir, milli futbolcusu Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Turuncu-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Arda Turan'ın büyük bir fedakârlık örneği gösterdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti." Tecrübeli futbolcu, Başakşehir'den yıllık 4 milyon Euro ücret alıyordu. Maaşını 2 milyon Euro'ya indirdi.
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