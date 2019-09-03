Aslan’dan rakibe golcü takviyesi!

BUGÜN NELER OLDU

Diagne'den kurtulmaya çalışan G.Saray, mecburen kiralama formülüne razı oldu. 15 milyon Euro beklenen golcüÖnceki gün Senegalli golcünün Anderlecht'e gitmesi bekleniyordu ancak tam da protokol imzalamaya hazırlandığıgitti.Diagne, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde C.Brugge formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Bu maç Belçika'da oynanacak.G.Saray'dan KAP'a yapılan bildirime göre Brugge oyuncu için 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan 2 milyon 115 bin Euro'luk sabit transfer ücretini Galatasaray verecek. Diagne'nin satın alma opsiyonu 13 milyon Euro olarak belirlendi. Ancak Brugge ile yapılan anlaşmada satın alma mecburiyeti yok.