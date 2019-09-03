Aslan’dan rakibe golcü takviyesi!

Diagne'den kurtulmaya çalışan G.Saray, mecburen kiralama formülüne razı oldu. 15 milyon Euro beklenen golcü 3 milyon 350 bin Euro'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip Club Brugge'e gönderildi.
Önceki gün Senegalli golcünün Anderlecht'e gitmesi bekleniyordu ancak tam da protokol imzalamaya hazırlandığı Belçika ekibine "İşim var'' dedi ve bir başka Belçika temsilcisi Club Brugge'e
gitti.
Diagne, 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde C.Brugge formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Bu maç Belçika'da oynanacak.
PARASINI G.SARAY VERECEK
G.Saray'dan KAP'a yapılan bildirime göre Brugge oyuncu için 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan 2 milyon 115 bin Euro'luk sabit transfer ücretini Galatasaray verecek. Diagne'nin satın alma opsiyonu 13 milyon Euro olarak belirlendi. Ancak Brugge ile yapılan anlaşmada satın alma mecburiyeti yok.