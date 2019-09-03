Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Radamel Falcao, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

, ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'de geride kalan 3 haftayı 4 puanla tamamladıktan sonra 4. hafta oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayan 'da, yeni transfer takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 22:19
Radamel Falcao, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core aktivasyon ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Radamel Falcao antrenmanlara başladı! İşte Florya'dan ilk görüntüler

Antrenmanın ana bölümünde koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Hıncal Uluç'tan Radamel Falcao - Galatasaray transferi için şok sözler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Radamel Falcao, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN