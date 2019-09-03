Keşke Galatasaray’dan oyuncu alabilseydim

BUGÜN NELER OLDU

Marka değeri yüksek oyuncular Türkiye'ye geliyor. Radamel Falcao'nun gelmesi başlı başına bir olay ve başarıdır. Burada önemli olan Türk oyuncuların bu isimlerden ne aldığıdırYabancı sayısını belirli bir çizgiye getirmek lazım. Bu, Milli Takım'a geldiğim için karşı çıktığım olay değil. Ne zaman AB içerisinde tüm imkanlarımızla yer alırız o zaman yerli yabancı ayrımı yapmayızMilli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün bir basın toplantısı düzenledi. Andorra ve Moldova maçı öncesi konuşan Şenol Güneş'in dikkat çeken cümleleri şöyle:Anadolu'da başlayan yürüyüşümüz İstanbul'da devam edecek.Başarmak ve paylaşmak istiyoruz, hedefimiz budur. Geçmişteki olaylar geride kaldı. Kazanan takım görüntüsü vermek istiyoruz. Kendi futbolumuzu en üst seviyede oynayacağız. Andorra ve Moldova maçları ikisi de çok önemli.Yabancı sayısını belirli bir çizgiye getirmek lazım. Dünyadaki gibi ekonomik sebeplerle, kriterlerle, sayının düşmesinde yarar görüyorum.En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan G.Saray'da iki-üçHakem konusu tartışmaya açık. Günah keçisi olarak göstermemek gerekir. Onlar da bu hatayı yapabilir. VAR sistemi tartışmayı durdurmak için ortaya çıktığı söylendiTartışmalar devam edecek.Şu anda çok olumsuz bakmıyorum. Hakemler gördüklerini çalsınlar, inşallah oynanan oyuna katkı sağlarlar.Şu anda hiçbir oyuncu almadık G.Saray'dan, niye almadınız dendi, keşke alabilseydim. Daha önce Emre Taşdemir'i almıştık, onu da almadık sakatlığı nedeniyle.İhtiyacimız olursa her takımdan alırız.Geçmişte tam tersi çok sayıda aldık diye eleştiriliyorduk. Bunlar çok normal.Ülkemizde oynanan futbola, marka değeri olan oyuncuların katılması ülke futbolunu gündemde tutar. Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bir başarıdır, önemli olanNE olursa olsun bizim asıl rakibimiz İzlanda. Bu maçı kazansak veya berabere kalsak çıkma şansımız daha yüksek. Önümüzdeki 3 maç da tabii ki önemli ama öncelik cumartesi. Kağıt üzerinde baktığımızda favori Fransa, sonra biz geliyoruz.Kaleciler arasında Uğurcan form olarak daha önde. Mert de tecrübeli, iyi bir kaleci. Sinan da tecrübeli. İki tecrübeli, iki geleceğe yönelik kalecimiz var. Uğurcan'ın kısa zamandaki yükselişi, tekniği ve güveni üst düzey. Kısa zamanda daha başarılı olacaktır.