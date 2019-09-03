Keşke Galatasaray’dan oyuncu alabilseydim

Marka değeri yüksek oyuncular Türkiye'ye geliyor. Radamel Falcao'nun gelmesi başlı başına bir olay ve başarıdır. Burada önemli olan Türk oyuncuların bu isimlerden ne aldığıdır
Yabancı sayısını belirli bir çizgiye getirmek lazım. Bu, Milli Takım'a geldiğim için karşı çıktığım olay değil. Ne zaman AB içerisinde tüm imkanlarımızla yer alırız o zaman yerli yabancı ayrımı yapmayız
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün bir basın toplantısı düzenledi. Andorra ve Moldova maçı öncesi konuşan Şenol Güneş'in dikkat çeken cümleleri şöyle:
BAŞARMAK VE PAYLAŞMAK İSTİYORUZ
Anadolu'da başlayan yürüyüşümüz İstanbul'da devam edecek. Milli Takım her şeyden daha önemli.
Başarmak ve paylaşmak istiyoruz, hedefimiz budur. Geçmişteki olaylar geride kaldı. Kazanan takım görüntüsü vermek istiyoruz. Kendi futbolumuzu en üst seviyede oynayacağız. Andorra ve Moldova maçları ikisi de çok önemli. Her iki maçı da kazanmadan gidemeyiz. İlk adımı iyi atmamız gerekiyor.
YABANCIDA DÜZENLEME GEREKİYOR
Yabancı sayısını belirli bir çizgiye getirmek lazım. Dünyadaki gibi ekonomik sebeplerle, kriterlerle, sayının düşmesinde yarar görüyorum. Bir düzenleme gerekiyor.
En azından Şampiyonlar Ligi'nde oynayan G.Saray'da iki-üç Türk oyuncu olursa bizim için de ortak değer olur.
HAKEMLER GÖRDÜKLERİNİ ÇALSINLAR
Hakem konusu tartışmaya açık. Günah keçisi olarak göstermemek gerekir. Onlar da bu hatayı yapabilir. VAR sistemi tartışmayı durdurmak için ortaya çıktığı söylendi ama bazı şüpheli pozisyonlarda kesin kararları olmuştur.
Tartışmalar devam edecek. VAR'ın durdurmayacağını söylemiştim.
Şu anda çok olumsuz bakmıyorum. Hakemler gördüklerini çalsınlar, inşallah oynanan oyuna katkı sağlarlar.
İHTİYACA GÖRE HER TAKIMDAN ALIRIZ
Şu anda hiçbir oyuncu almadık G.Saray'dan, niye almadınız dendi, keşke alabilseydim. Daha önce Emre Taşdemir'i almıştık, onu da almadık sakatlığı nedeniyle. Ömer olabilirdi.
İhtiyacimız olursa her takımdan alırız. Galatasaray'dan hiçbir oyuncu almadık. Haklı eleştiri ama yapacak bir şey de yok.
Geçmişte tam tersi çok sayıda aldık diye eleştiriliyorduk. Bunlar çok normal.
FALCAO'NUN GELİŞİ BİR BAŞARIDIR
Ülkemizde oynanan futbola, marka değeri olan oyuncuların katılması ülke futbolunu gündemde tutar. Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bir başarıdır, önemli olan Türk oyuncuların bu isimlerden ne aldığıdır.
FAVORİ FRANSA, SONRA BİZ
NE olursa olsun bizim asıl rakibimiz İzlanda. Bu maçı kazansak veya berabere kalsak çıkma şansımız daha yüksek. Önümüzdeki 3 maç da tabii ki önemli ama öncelik cumartesi. Kağıt üzerinde baktığımızda favori Fransa, sonra biz geliyoruz.
KALEDE UĞURCAN DAHA ÖNDE
Kaleciler arasında Uğurcan form olarak daha önde. Mert de tecrübeli, iyi bir kaleci. Sinan da tecrübeli. İki tecrübeli, iki geleceğe yönelik kalecimiz var. Uğurcan'ın kısa zamandaki yükselişi, tekniği ve güveni üst düzey. Kısa zamanda daha başarılı olacaktır.