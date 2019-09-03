Kulüplerın harcama limitleri açıklandı

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. En yüksek limitin Galatasaray'a ait olduğu liste şu şekilde: Galatasaray 368.811.670 TL, Fenerbahçe 206.439.081, Beşiktaş 256.534.570, Trabzonspor 88.586.560, Başakşehir 149.509.198, Yeni Malatyaspor 96.161.041, Antalyaspor 23.898.021, Konyaspor 83.192.355, Alanyaspor 91.814.530, Kayserispor 67.742.390, Çaykur Rizespor 120.043.166, Sivasspor 82.439.445, Ankaragücü 79.955.357, Kasımpaşa 74.004.038, Göztepe 80.571.656, Gazişehir 78.184.551, Gençlerbirliği 78.184.551, Denizlispor 78.184.551 TL.