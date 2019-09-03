Kulüplerın harcama limitleri açıklandı E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Japonya’yı mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, bugüne kadar oynadığı beş maçta da yenemediği güçlü rakibi karşısında bir ilki gerçekleştirip, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 3.9.2019