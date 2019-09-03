Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Muhammet Demir’e yönetim vetosu

’e yönetim vetosu

Transferin son gününde forvete bir alternatif isim düşünen siyah-beyazlılarda, 27 yaşındaki futbolcuya onay çıkmadı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Muhammet Demir’e yönetim vetosu
Beşiktaş'ta dün Muhammet Demir hareketliliği yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin önerisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, "Muhammet Demir'i alabiliriz" dedi. Bu konuyu yönetime ileten Naibi'ye ise onay çıkmadı. Temmuz ayında Medipol Başakşehir'e transfer olan ancak takımıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen oyuncu için yönetimin, "5 milyon TL maaşı var. Bu rakam çok yüksek, biz bunu asla vermeyiz" dediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun transferi bu kararla birlikte gerçeklik kazanmadı.

Ozi milli kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ın orta sahası Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısının son dakikasında sakatlanarak oyundan alınan 26 yaşındaki futbolcunun sol arka üst adale grubunda 1. derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammet Demir’e yönetim vetosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN