Muhammet Demir’e yönetim vetosu

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta dün Muhammet Demir hareketliliği yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin önerisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, "Muhammet Demir'i alabiliriz" dedi. Bu konuyu yönetime ileten Naibi'ye ise onay çıkmadı. Temmuz ayında Medipol Başakşehir'e transfer olan ancak takımıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen oyuncu içindediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun transferi bu kararla birlikte gerçeklik kazanmadı.Beşiktaş'ın orta sahası Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Çaykur Rizespor maçının ilk yarısının son dakikasında sakatlanarak oyundan alınan 26 yaşındaki futbolcunun sol arka üst adale grubunda 1. derece zorlanma tespit edildiği belirtildi.