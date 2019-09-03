Söz verdi Luiz Gustavo’yu aldı

Fenerbahçe transferin son gününde Luiz Gustavo'ya formayı giydirdi. Brezilyalı futbolcu transferin bitmesine bir gün kala akşam saatlerinde sessiz sedasız İstanbul'a gelirken, başkanın bu transferi onur meselesi olarak gördüğü ve bu yüzden yönetimindeki en yakın isimlerden bile operasyonu gizli olarak yürüttüğü ve sonuçlandırdığı öğrenildi.
36 YAŞINA KADAR F.BAHÇE'DE... BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Başkan Ali Koç'un, "Sizden Gustavo'yu istiyorum. Gerekirse başka transfer yapmayın. Ama onu alın"
diyen Ersun Yanal'a "Hocam madem bu kadar çok istiyorsun ben de sana Gustavo'yu alacağım"
sözü verdikten sonra bu transferi onur
meselesi haline getirdiği belirtildi. Marsilya ile yapılan
görüşmeler de olumlu sonuçlandıktan sonra 32 yaşındaki orta saha gizli bir operasyonla İstanbul'a getirildi ve 4 yıllık imza attırıldı. Kulübü Marsilya'ya ise 6 milyon Euro ödenecek.
BONUSLARLA 3.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Gustavo için Marsilya'ya 6 milyon Euro'luk bonservisi peşin olarak ödeyecek. 4 yıllık imza atan oyuncu bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'yu bulan bir ücret alacak.
GELENLER
Vedat Muriqi
Deniz Türüç
Zanka
Altay Bayındır
Allahyar
Yasir Subaşı
Murat Sağlam
Adil Rami
Emre Belözoğlu
Garry Rodrigues
Max Kruse
Mevlüt Erdinç
Luiz Gustavo
GİDENLER
Eljif Elmas
Yasir Subaşı
Michael Frey
Şener Özbayraklı
Martin Skrtel
Neustadter
Mathieu Valbuena
Mehmet Topal
Diego Reyes
Roberto Soldado
İsmail Köybaşı
Oğuz Kağan
Berke Özer
Barış Alıcı
Carlos Kameni
Volkan Demirel
Islam Slimani
Andre Ayew
Yassine Benzia
Allahyar