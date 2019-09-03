Söz verdi Luiz Gustavo’yu aldı

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BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe transferin son gününde Luiz Gustavo'ya formayı giydirdi. Brezilyalı futbolcu transferin bitmesine bir gün kala akşam saatlerinde sessiz sedasız İstanbul'a gelirken,Başkan Ali Koç'un,diyen Ersun Yanal'asözü verdikten sonra bu transferi onurmeselesi haline getirdiği belirtildi. Marsilya ile yapılangörüşmeler de olumlu sonuçlandıktan sonraFenerbahçe, Gustavo için Marsilya'ya 6 milyon Euro'luk bonservisi peşin olarak ödeyecek. 4 yıllık imza atan oyuncu bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro'yu bulan bir ücret alacak.Vedat MuriqiDeniz TürüçZankaAltay BayındırAllahyarYasir SubaşıMurat SağlamAdil RamiEmre BelözoğluGarry RodriguesMax KruseMevlüt ErdinçLuiz GustavoEljif ElmasYasir SubaşıMichael FreyŞener ÖzbayraklıMartin SkrtelNeustadterMathieu ValbuenaMehmet TopalDiego ReyesRoberto Soldadoİsmail KöybaşıOğuz KağanBerke ÖzerBarış AlıcıCarlos KameniVolkan DemirelIslam SlimaniAndre AyewYassine BenziaAllahyar