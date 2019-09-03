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Transferin son dakikalarında 'ın almak istediği dünya yıldızı kim?

Spor Toto Süper Lig'de transferin son günü nefes kesti. Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen 'ta kadroya sadece Diaby katıldı. Ancak Beşiktaş'ın transferin son günü dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İşte o transfer iddialarına dair basında yer alan o haber...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 13:18
Transferin son dakikalarında Beşiktaş'ın almak istediği dünya yıldızı kim?

Transferin son gününde kadrosunu Abdoulay Diaby ile güçlendiren 'ta sürpriz bir isim de gündeme gelmiş.

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Transferin son dakikalarında Beşiktaş'ın almak istediği dünya yıldızı kim?
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