Transferin son dakikalarında Beşiktaş'ın almak istediği dünya yıldızı kim?
Spor Toto Süper Lig'de transferin son günü nefes kesti. Burak Yılmaz'ın sakatlığında kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ta kadroya sadece Diaby katıldı. Ancak Beşiktaş'ın transferin son günü dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İşte o transfer iddialarına dair basında yer alan o haber...
Giriş Tarihi: 3.9.2019 13:18
Transferin son gününde kadrosunu Abdoulay Diaby ile güçlendiren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim de gündeme gelmiş.