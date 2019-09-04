Anderlecht Sportif Direktörü; Galatasaray, Diagne ve Brugge'den şikayetci

Belçika'nın iki köklü kulübü Anderlecht ile Club Brugge'yi karşı karşıya getiren Mbaye Diagne, tercihini Brugge'den yana kullanmasının ve 3.35 milyon Euro karşılığında Brugge'ye kiralanmasının ardından transfer süreciyle ilgili Belçika basınından Het Laatste Nieuws'a açıklamalarda bulunan Anderlecht'in Sportif Direktörü Michael Verschueren, kendilerine karşı doğru davranılmadığını belirterek, "Geçen hafta Monaco'daydım ve çarşamba akşam Galatasaraylı yetkililerle pazarlıkta bulunduk. Görüşmeler sorunsuz ilerledi, kısa bir sürede Diagne'nin bize kiralık olarak transfer olması konusunda anlaşmaya vardık. Perşembe günü anlaşmayı kağıda dökmek istedik ve öyle de yaptık. Ardından oyuncuyla da anlaşma sağladık. Geriye kalan sadece sözleşmenin altında ki imzalardı" diye konuştu.

Transfermarkt.com'un haberine göre, Verschueren, Pazar günü Galatasaray'a tüm gerekli evraklarının gönderildiğini anlatarak, "Sonra oyuncunun farklı danışmanları bize transferi tamamlamak için otel odalarının rezervasyonu yapılmasını istedi. Pazartesi günü Diagne'yi Brüksel havalimanından alıp sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyordu. Takım menajerimiz kendisini Brüksel Havalimanında bekledi ve bir saatin geçmesinin ardından beni telefonla arayıp oyuncunun gelmediğini bildirdi. Bu durumun bana tuhaf geldiği için ilgili kişilere telefonla ulaşmaya çalıştım, fakat kimseye ulaşamadım ta ki telefonum birden çalana kadar. Arayan Galatasaray yetkilileriydi. Benden özür dileyerek Brugge'den teklif aldıklarını ve oyuncularını oraya satmaya karar verdiklerini söylediler. Bu davranışa bir anlam veremedim. Bu arada oyuncunun havalimanda kafasında kapüşonla takım menajerimizin yanından geçtiğini öğrendim. Böyle bir durumda insan bu davranışı sorgulamaya başlıyor." dedi.

Yaşananlarla ilgili Club Brugge'ye sitemde bulunan Anderlecht'in 49 yaşındaki Sportif Direktörü, ezeli rakiplerinin doğru davranmadığını söyleyerek, Brugge'li yöneticilerle lig toplantılarında sık sık bir araya geldiklerini belirterek, "Bu işin burada biteceğini düşünmüyorum" sözlerini kullandı.