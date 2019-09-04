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CANLI İZLE | yeni transferleri için imza töreni düzenliyor

; yeni transferleri , Mario Lemina, Florin Andone, Taylan Antalyalı, Emre Mor, Jean Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor. Binlerce Galatasaray taraftarının katıldığı imza törenini sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 20:32
CANLI İZLE | Galatasaray yeni transferleri için imza töreni düzenliyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda yeni transferler Radamel Falcao, Mario Lemina, Florin Andone, Taylan Antalyalı, Emre Mor, Jean Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz için binlerce taraftarın katılımıyla imza töreni düzenliyor.

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