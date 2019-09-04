Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ekonomik ve genç Beşiktaş

Ekonomik ve genç

’ta hem maaş ödemeleri aşağı çekildi hem de takımın yaş ortalaması düştü. 9 futbolcuyu gönderen siyah-beyazlılar, 7 takviye yaptı. Bir yılda 5.2 yaş gençleşirken, alış ve satıştan ortaya çıkan kâr 4 milyon 150 bin Euro oldu.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019
Ekonomik ve genç Beşiktaş

Yaz transfer dönemi sona ererken, Beşiktaş yepyeni bir çehreye büründü. 9 futbolcuyla yollarını ayıran Kartal, 7 takviye yaptı. Gidenlerden 13 milyon 250 bin Euro maaş düşüşü yaşanırken, yerlerine gelenlerin 9 milyon 100 bin Euro'luk gideriyle aradaki kâr 4 milyon 150 bin Euro oldu. Takımdan ayrılan 9 futbolcunun 5'inin 30 yaş üstü olmasıyla gençleşme de yaşandı. Geçen sezonun başında 32,1 olan yaş ortalaması 26,9'a düştü. Yenilerden en yaşlısı 30 yaşındaki stoper Ruiz olurken, giden isimlerden en tecrübelisi 35 yaşındaki Ricardo Quaresma'ydı.

Elneny
Kiralık olan 27 yaşındaki Mısırlı ön libero 1.750 milyon Euro alacak.

Ruiz
30 yaşındaki İspanyol stoper, 3 yıllık imza attı. Yıllık 1.8 milyon Euro alacak.

Rebocho
24 yaşında Portekizli sol bek 1 yıllığına kiralandı. 550 bin Euro kazanacak.

Douglas
29 yaşındaki sağ bek, 800 bin Euro'ya imza attı. Brezilyalı'nın sözleşmesi 3 yıllık.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomik ve genç Beşiktaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN