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'da Başkan 'tan Teknik Direktör ’ya şok sözler

TFF 1. Lig ekiplerinden ’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı , Teknik Direktör ’yı hedef aldı. Başkan Taş, "Benim gözümde Eskişehirspor’a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa’dır" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 15:22
Eskişehirspor'da Başkan Osman Taş'tan Teknik Direktör Fuat Çapa’ya şok sözler

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Taş, Fuat Çapa'nın Eskişehirspor'a zarar verdiğini söyledi. Başkan Taş, "Benim Fuat Çapa ile çok sorunum var. Benim gözümde Eskişehirspor'a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa'dır. Fuat Çapa, 'Ya Osman başkan gider ya ben giderim, gitmezse imzayı atmam giderse atarım' demiş. Anlayacağınız ben hocayı hiç getirmeyecektim. Eğer Eskişehirspor'a ufacık katkım olduysa bugün herkes Fuat Çapa'yı yollar. Çünkü benim için Eskişehirspor için büyük zarardır" diye konuştu.

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Eskişehirspor'da Başkan Osman Taş'tan Teknik Direktör Fuat Çapa’ya şok sözler
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