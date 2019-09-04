Fatih Terim istedi oldu: Yepyeni bir Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını yitirdikleri Lokomotiv Moskova maçının ardından camiaya seslenerek "Bize hem Ocak'ta hem de Temmuz'da müsaade edecekler. Onlar benim ne demek istediğimi anlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı geçen 9 ayda dediğini yaptı ve iki transfer dönemi sonunda yepyeni bir Galatasaray oluşturdu. Lokmotiv Moskova deplasmanında görev yapan Ozan Kabak, Serdar Aziz, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues ve Eren Derdiyok artık takımda yoklar.

ARA DÖNEMDE İKİ TAKVİYE YAPILDI

LINNES'IN de sözleşmesi askıya alınıyor. Muslera ve savunma bekleri dışında sıfırdan ilk 11 kuruldu. Ara transfer döneminde Luyindama ile Marcao kadroya katılmıştı. Yazın orta saha ve hücum hattı tamamen yenilendi. Nzonzi-Seri- Lemina üçlüsünü kulübede Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı yedekleyecek. İleri uçtaki Babel ve Falcao'nun alternatifleri ise Adem Büyük, Emre Mor ve Andone.



Babel'in G.Saray'da 4 maçta 2 golü var.

9.1 MİLYON EURO'YA RÜYA TAKIM

Transfer döneminde Luyindama'nın 5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanan Cimbom'un kasasından 13 yeni takviye için de 4.1 milyon Euro çıktı

Galatasaray transfer döneminin en aktif takımlarından birisiydi. Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılı kulübün, yaptığı 13 yeni takviye için kasasından 4.1 milyon Euro daha çıktı. 9.1 miyon Euro'ya yeni bir takım kuran Cimbom; Falcao, Babel, Nzonzi, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı için bonservis bedeli ödemedi.