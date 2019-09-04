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, Markovic'i transfer etti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Sırp futbolcu , eski takımı 'a döndü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:56
Partizan, Markovic'i transfer etti

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, ülkesinin köklü takımlarından Partizan'a transfer oldu.

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Markovic'in dün gece kulüp binasına gelerek siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada sözleşmenin detayları ile ilgili bilgi verilmezken, ülke medyasında yer alan haberlerde sözleşmenin 3 yıllık olduğu ifade edildi.

Bu arada, Sırbistan'da yaz transfer dönemi de dün gece sona erdi.

Profesyonel olarak ilk maçına 2011'de Partizan forması ile çıkan Markovic, 3 Sırbistan şampiyonluğu ve 1 Sırbistan Kupası kazandı. Markovic ayrıca Benfica, Liverpool, Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formaları giydi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Partizan'ın grubunda AZ Alkmaar, Manchester United ve Astana takımları bulunuyor.

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Partizan, Markovic'i transfer etti
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