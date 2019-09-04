Yusuf Yazıcı sakatlandı

A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ve 10 Eylül'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar için Riva'da hazırlıklarını sürdürdü. Isınmanın ardından değişik bir çalışma yapıldı.

Takım 3'e ayrıldı. El ele tutuşarak topu yarı sahada sürüp, kovaya sokma yarışı yapıldı. Kazanan Hakan Çalhanoğlu'nun takımı oldu. İdmanda talihsiz bir an yaşandı.

Yusuf Yazıcı, Efecan Karaca ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğinden sakatlanarak kendini yere bıraktı ve antrenmana devam edemedi. 22 yaşındaki futbolcunun Andorra maçında forma giyip giyemeyeceği, bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.

Millilerin dünkü idmanına Nazım, Emre Belözoğlu, Dorukhan, Enes, Okay ve Ozan ise katılmadı.