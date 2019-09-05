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Giriş Tarihi: 5.9.2019
Abdullah Avcı, Victor Ruiz'i 6 saat izledi

Sıyah-Beyazlıların kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Victor Ruiz, N'Koudou, Douglas, Diaby, Elneny ile Pedro Rebocho için transfer döneminde geniş incelemeler yapıldı ve oyuncular bunun ardından takıma dahil edildi.

Tek tek tüm futbolcuların maç kasetlerini izleyen Abdullah Avcı ve teknik ekibi, oyuncuların bireysel performanslarını, artılarını, eksilerini ve istatistiklerini detaylı olarak mercek altına aldı. Tecrübeli hocanın üzerinde en çok durduğu isim ise 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz oldu. İspanyol oyuncunun 6 saat boyunca kasetlerini inceleyen teknik ekip, bu transferde yoğun çalışma içerisinde yer aldı.

ÜMRANİYE İLE MAÇ

BEŞIKTAŞ'TA Rize maçı sonrası takıma verilen izin sona erdi. Siyah-Beyazlılar, dün akşam yaptığı idmanla Gazişehir hazırlıklarına başladı. Öte yandan Beşiktaş'ın Cumartesi günü Ümraniyespor'la hazırlık maçı oynayacağı açıklandı. Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma 17.00'de start alacak.

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Abdullah Avcı, Victor Ruiz'i 6 saat izledi
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