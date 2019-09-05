Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda Üst Klasman Hakem Seminerleri'nin ikincisi, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in katılımları ile gerçekleştirildi. Seminerde, Süper Lig'in ilk 2 haftasında yaşanan önemli pozisyonlar grup çalışmaları ve teknik seanslar yapılarak analiz edildi. Disiplin uygulamaları (2. sarı kartlar ve sarı kart çizgisi), ceza sahası içindeki mücadeleler, elle oynamalar ve maç kontrolü konuları üzerine çalışmalar yapıldı.

Bununla birlikte, bu sezon başında önemi vurgulanan, 'VAR sisteminde yüksek müdahale çizgisi' konusundaki çalışmalara devam edildi. Fikir birliği ve standartların sağlanması açısından yapılan değerlendirmede, sistemin sadece 'Açık ve Bariz Hata' olan pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği vurgulandı.

VAR incelemeleri konusunda zaman kayıplarını azaltmak için çalışmalar yapılırken, Hawk-Eye firmasından gelen VAR sistem operatörleri ile toplantı yapıldı.

Sezon başında değiştirilen oyun kurallarından, 'bilerek veya kazara elle oynama sonucu bir gol atılması' durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği şeklindeki yorumun, VAR sisteminde getireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda; atak yapan takımın oyuncularının elle gol atması veya atak başlangıç fazında bilerek veya bilmeyerek (kaza ile oynama dahil) elle oynaması ve pozisyonun golle sonuçlanması durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmediğinden (ele temas olması ve bunun VAR tarafından tespit edilmesi) gol iptali kararı, hakemin OFR (sahada inceleme) yapmadan, direk VAR'dan gelen bilgiyle verilecek.

MHK tarafından bu sezon ilk defa uygulamaya konulan Hakem Koçları projesi de hayata geçiriliyor. Bu kapsamda MHK tarafından belirlenen Hakem Koçları ve seçilen hakemler maç analizi yapıp, koçluk-hakemlik felsefesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu proje 6 ay süresince aynı ekip ile devam edecek ve sonuçları MHK tarafından değerlendirilecek.