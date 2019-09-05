Galatasaray'dan gövde gösterisi

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de ilk sırayı kimseye bırakmadı. Özellikle son gün arka arkaya açıkladığı isimlerle rakiplerine fark atan sarı-kırmızılılar imza törenine de yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim 'Aslanlar Sahada' sloganıyla yaz döneminde renklerine kattığı 13 isme şampiyonluk kutlamalarını aratmayacak bir törenle imza attırdı.

İki ay bekledikten sonra Radamel Falcao transferiyle adeta mest olan Galatasaray taraftarı törene büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'nun tribünleri tıklım tıklım doldu. Aslantepe'de krallar gibi karşılanan ve taraftarları çektirdiği üçlüyle coşturan Falcao, sarı-kırmızılı formayla goller atmadan kulübüne para kazandırmaya başladı.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Kolombiyalı yıldızın transferi sonrasında kombine sayısı 37 binden 40 bine ulaşırken, GS Store mağazalarında satışa sunulan formalan ve Falcao'ya özel tişört ile atkılar taraftarlar tarafından kapışıldı.

MİLLİ OYUNCULAR VİDEO İLE KATILDI

İMZA törenine milli takımlarının kamplarında oldukları için katılamayan Ryan Babel (Hollanda), Steven Nzonzi (Fransa), Jimmy Durmaz (İsveç) ve Florin Andone (Romanya) hazırladıkları video ile Galatasaray taraftarlarına Türk Telekom Stadyumu skorboardlarından mesaj gönderdiler.

FALCAO 'YA SPONSOR DESTEĞİ

İMZA törenine İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte katılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz şöyle konuştu: "Gergin bir transfer döneminin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurunuza getirmekten büyük onur duyuyoruz. Özellikle Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef'e teşekkür ediyorum."

EN PAHALI OYUNCU SERİ

TRANSFERMARKT'IN değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon Euro ile Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu. Seri'yi, 23 milyon Euro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

EN DEĞERLİ G.SARAY

TRANSFER döneminin sona ermesinin ardından Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2019-2020 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu G.Saray oldu. Sarıkırmızılılar 136.40 milyon Euro kadro değeriyle ilk sırada yer alırken onu, 84.45 milyon Euro ile Beşiktaş, 83.38 milyon Euro'yla F.Bahçe ve 63.90 milyon Euro'luk değeriyle Trabzonspor takip etti.

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Falcao, Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesinde 10 milyon Euro'luk değeriyle 10. sırada yer aldı.



Sarı-kırmızılı 25 bin taraftar Türk Telekom Stadyumu'nu doldurdu. Dün akşam Aslantepe'de ışık ve müzik gösterileriyle adeta görsel şölen yaşandı.

25 BİN TARAFTAR AKIN ETTİ

GALATASARAY taraftarları büyük bir heyecanla bekledikleri Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşmanın mutluluğuyla Türk Telekom Stadyumu'na koştu. 23 TL'ye satışa sunulan biletlerle Aslantepe'ye giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarlar tören boyunca beste ve tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Çalınan şarkılarla eğlenen ve çekilen üçlülerle coşan Galatasaraylılar atkılar açarak bu şölende pay sahibi oldular.

ALYA YİNE COŞTURDU

Ünlü sanatçı Alya şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi dün de sarı-kırmızılıların gövde gösterisine şarkılarıyla destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlara doyasıya bir müzik keyfi yaşattı.



Lemina imza töreni sonrası, "Taraftar muhteşemdi. Bütün kupaları kazanıp, onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.