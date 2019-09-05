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İşte 2020 model ! kafasındaki ilk 11'i belirledi...

Transfer dönemi biter bitmez 'de en çok konuşulan şey ilk 11'de kimler olacak sorusu... Transferin son günlerinde Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo gibi isimleri de kadrosuna katan Fenerbahçe'de kafasındaki ideal 11'i belirledi. İşte 2020 model Fenerbahçe diyebileceğimiz, yenilenmiş kadrosuyla Fenerbahçe'nin ideal ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 10:54
İşte 2020 model Fenerbahçe! Ersun Yanal kafasındaki ilk 11'i belirledi...

'nin kadrosu çok kalabalık hale geldi. Bu sezonki hedefini sadece lig olarak belirleyen ve Avrupa'da yer almayan sarı-lacivertlilerde birçok isim yedek kalma ya da kadroya girememe durumuyla karşı karşıya kalacak.

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İşte 2020 model Fenerbahçe! Ersun Yanal kafasındaki ilk 11'i belirledi...
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