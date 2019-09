Bülent Timurlenk, Radamel Falcao'nun sözleşmesini yorumladı

1- FALCAO yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Bunun 2 milyonu peşin, 3 milyon Euro'su 10 taksitte ödenecek.

2- 5 MILYON Euro'luk maaşın haricinde başarılara göre 4 milyon Euro da 'bonus' alma ihtimali bulunuyor.

3- SEZON başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin Euro, 10 karşılaşmada daha ilk 11 oynarsa 500 bin Euro, 14 mücadelede daha ilk 11 çıkarsa 600 bin Euro, toplamda 29 karşılaşmaya ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon Euro alacak.

4- UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin Euro, ligde kazanılan her karşılaşma için 20 bin Euro, kupada kazanılan her müsabaka için 8 bin Euro alacak.

5- GALATASARAY'IN lig şampiyonluğunda Falcao'ya 200 bin Euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin Euro ödenecek.

6- ŞAMPIYONLAR Ligi'nde son 16'ya kalınırsa 200 bin Euro, çeyrek final halinde 300 bin Euro, yarı finalde 400 bin Euro, şampiyonlukta ise 4 milyon Euro ödeme yapılacak.

7- BU maddelerin dışında Galatasaray, Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yaparsa, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak. Hak ettikleri de ödenecek.

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: Adı 4 şöhreti 3 eder

FALCAO'NUN yıllık ücreti standartların üzerinde... Ama bu adamın adı Falcao... 4 milyon Euro'yu yapacaklarına ödüyorsanız, 3 milyonunu da şanına, şöhretine veriyorsunuz. Lig ve ve Şampiyonlar Ligi'nde atacağı gollerle zaten yıllık ücretini çıkartır. Asıl mesele gelişi tüm dünyada olay olan, sosyal medyada Galatasaray'ın 2-3 katı takipçisi bulunan Falcao üzerinden saha dışında da para kazanabilmek. GS Store'un beyin takımı bu transfer sürecinde kaç Falcao tişörtü tasarlamış, ne kadar üretim emri vermiş, Türkiye'de mağazalara ne kadar ürün göndermiş... Eğer bunu başarırlarsa, Falcao ile kâra geçerler. Unutmayın ki bugünkü bütçenin neredeyse beşte birinin olduğu yıllarda Hagi 4 milyon Euro alıyordu. Sneijder de 5 milyon Euro kazandı. Feghouli de bonuslarla beraber kazandığı 4.5 milyon Euro'nun hakkını verdi.