Jose Sosa altın çağını yaşıyor

Trabzonspor'un 34 yaşındaki yıldızı Jose Sosa, maçlardaki performansının yanı sıra kaptanlık görevini hakkını vererek yapması nedeniyle camianın takdirini kazanmayı başardı. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Sosa, bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika sahada kalırken 4 asist üreterek takıma büyük katkı sağladı.

İNDİRİM YAPARSA MUKAVELESİ UZATILACAK

BU durumdan çok memnun olan bordo- mavili yönetim ise Sosa'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, ücretinde indirim yapması koşuluyla 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu yeni mukaveleyi kabul ederse, kariyerini Trabzonspor'da sonlandıracak. Taraftarların sevgilisi olan Sosa, her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu dile getiriyor.

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SOSA'NIN bu sene takımı geçen yıla göre daha fazla sahiplenme konumunda olduğu gerçek. Sezon başından beri sorumluluk alan bir yapıyla takıma önemli katkılar yaptı. Liderlik özelliği olan bir isim. Bu da kulübün kendisine ihtiyacı olduğu anda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle de büyük maçlarda oynadığı oyun ile. Geçen yıldan beri Trabzonspor'un başarısındaki en büyük etken.

FORMA&KOMBINE SATIŞINDA REKOR

TRABZONSPOR, forma ve kombine satışında ciddi rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz sezonun tamamında 34 milyon 300 bin TL değerinde forma satışı gerçekleştiren TS Club'lar bu rakama şimdiden ulaştı. Trabzon, kombinelerde de 32 bin rakamını yakalayıp, 12 milyon TL'lik satış gerçekleştirerek rekor kırdı.