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: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

Kulübü eski başkanlarından , () (PFDK) tarafından 'e verilen 4 maçlık cezayı yorumladı. Aysal, sarı-kırmızılı ekibin mayıs ayında şampiyon olarak bu cezaya cevabını vereceğini ifade etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:57 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:58
Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

Bugün PFDK kararları sonrasında, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında profesyonelliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına bir tepki de Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan geldi. Galatasaray'ın bir geleneği olduğunu ifade eden Aysal yaptığı açıklamada, "Galatasaray geleneği, 17 kulübü her şeye rağmen sahada yenerek zaferlere ulaşma üzerine oluşmuş bir gelenektir. Bu sefer tüm düşmanlar maskesini çok erken indirdi. Bu ittifakı avantaja çevirmek Galatasaray'ın en büyük maharetidir. Galatasaray bu ittifaka cevabını mayıs ayında 20.45'te şampiyon olarak verecektir çünkü biz Galatasaray'ız" dedi.

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Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
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